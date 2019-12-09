عاطف عبد الحميد: الهيئة الذرية وحدها المعنية بإدارة النفايات المشعة فى مصر| صور

وقع الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، بروتوكول تعاون بين هيئة الطاقة الذرية وإحدى الشركات المصرية الكبرى في مجال إزالة التلوث الإشعاعي من المعدات والأدوات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية مثل الأنابيب والمضخات والأدوات المستخدمة في عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية، كذلك عمليات معالجة البترول في بعض المواقع والتي تخلف تركيزات عالية من المواد المشعة الطبيعية على هيئة رواسب في تلك الأدوات.



وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ينتج عنها نفايات مشعة قليلة ومتوسطة وعالية المستوى الإشعاعي، وطبقا للقانون النووي المصري فإن هيئة الطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة النفايات المشعة على مستوى مصر والتي تشمل النقل والتخزين والمعالجة والدفن الأمن.



وأكد أنه من المعروف أن صور النفايات المشعة قليله المستوي هو الأنابيب والمعدات المستخدمة في عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية والملوثة عادة بمواد مشعة طبيعية مثل اليورانيوم والثوريوم وخاصة الراديوم مما يستلزم حسب القواعد التنظيمية لهيئه الرقابه النوويه والاشعاعيه التوقف عن استخدام هذه الأنابيب والمعدات بعد فترة من العمل وتخزينها في أماكن خاصة وعدم القدرة على التخلص منها لحماية العاملين والبيئة من الآثار الضارة للأشعة المؤينة.



وأوضح أنه هذه المشكلة يعاني منها دول كثيرة في المنطقة العربية والتى بدأت رغبتها في التعاون معنا لإيجاد الوسائل والحلول المناسبة لها في ضوء الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها هيئة الطاقة الذرية والتى تخطت الستين عاما في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف هذه الظاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة ومناطق أخرى عديدة بالعالم، الأمر الذي ترتب عليه ضرورة تطوير إجراءات الوقاية الإشعاعية ووضع اللوائح والقوانين في ضوء التوصيات الدولية لحماية الأفراد والبيئة في مواقع إنتاج البترول.



وتمتلك هيئة الطاقة الذرية من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة لإزالة التلوث من هذه الأنابيب والمعدات بهدف إعادة استخدامها مرة أخرى لتوفير العملة الصعبة أو بهدف بيعها كخردة في السوق المحلي.



وتعد أهمية هذا التعاون فيما يخص إزالة التلوث باستخدام التقنية الجافة التابعة لوحدة معالجة النفايات المشعة بهيئة الطاقة الذرية كنواه لزيادة القدرة الاستيعابية لمصر لعمليات إزالة التلوث من مثل هذه الأنابيب والمعدات من السوق المحلي.