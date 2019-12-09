بعد تصريحاته المسيئة.. هجوم برلمانى على وزير التموين ومطالبات باقالته

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا أن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها له الدستور والقانون.



تعقيب علي عبد العال، جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: المواطن بياخد الدعم "وبيتأنعر".



وطالب عماد محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.



وشدد محروس على ضرورة محاسبة الدكتور علي المصيلحي، مؤكدا أن المواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.

