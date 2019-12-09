حملة الـ 16 يومًا.. قومي المرأة يواصل فعاليات مناهضة العنف بـ كفر الشيخ

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، استكمال فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نظم الفرع ندوة حول (مناهضة العنف ضد المرأة وأضرار ختان الاناث ) بمدرسة كفر الشيخ الثانوية بنات القديمة.



جاءت الندوة تحت رعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.



وحضر الندوة، منال مصطفي عطوة واعظة والمنسق الإعلامي لإدارة الدعوة بالأزهر الشريف وفوزية عبدالعال مديرة مدرسة الثانوية بنات القديمة بكفر الشيخ، وزينب حسان عمر، وسعيدة كامل وهبة إبراهيم محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس و 73 طالبة.



وناقشت الندوة الأسباب التي أدت الى الاحتفال باليوم العالمي للعنف ضد المرأة ودور المجلس القومي للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين ومفهوم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030م، وأهم محاورها ومفهوم العنف وأشكاله والأسباب التي تؤدى لذلك .



وأكدت الندوة أهمية الحفاظ على الإطار الأخلاقي للأسرة والاهتمام بالمساواة في التنشئة الاجتماعية للأبناء والاهتمام بتوعيتهم بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها وأضرار ختان الاناث من الناحية النفسية والاجتماعية والجسدية للفتاة ومما يترتب عليه بالسلب في حياتها الزوجية وأهمية تكريم المرأة في الإسلام والحفاظ على كرامتها وحقوقها.



ونوهت الندوة إلى دور مكتب شكاوى المرأة في مناهضة العنف ضد المرأة وكيفية تلقي أي شكوى بفرع المجلس والتوعية بالحقوق القانونية للمرأة، وإلى أهمية دعم مبادرة حملة الـ 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة في محافظة كفر الشيخ والتي بدأت من شهر نوفمبر وتستمر لمدة شهرين على مستوى قري ومراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

