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محافظات

لتفانيهم في العمل .. محافظ قنا يكافئ رئيس قرية الحراجية و 3 عمال نظافة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:07 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
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يوسف رجب
قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منح مكافأة مالية لرئيس قرية الحراجية بمدينة قوص و3 عمال نظافة بالقرية لتفانيهم في أداء العمل وقيامهم بتنظيف الشوارع على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال مرور المحافظ بطريق مصر – أسوان الزراعى أثناء عودته من السفر مما استوقف المحافظ لتحيتهم وتحفيزهم على أداء عملهم لأنهم نموذج يُحتذى به للمواطن الشريف والعامل المجتهد فى أداء واجبه الوظيفي على أكمل وجه.

وأشار الداودى، إلى أن هؤلاء العاملين يعطوننا القدوة والمثل لما تحتاجه مصر من شبابها و أبنائها المخلصين التى تستحق منا جميعًا الجدية والإخلاص وإنكار الذات.

وأكد الداودي، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فكما يتم مجازاة المقصرين في أعمالهم يتم بالمثل مكافأة كل من يؤدي عمله على الوجه الأمثل، داعيًا جميع العاملين أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التى نحلم بها.
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