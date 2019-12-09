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رياضة

المنيا 99 يتصدر دوري المنطقة بفوز هام على بني مزار بهدفين مقابل هدف

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:01 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
نجح فريق كرة القدم مواليد 99 بنادي المنيا في تحقيق فوزا هاما، اليوم الاثنين، على فريق نادي بني مزار، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دوري المنطقة.

وكانت قد اقيمت المباراة بملعب نادي المنيا الجديدة، ونجح فريق المنيا في خطف الثلاثة نقاط، وسجلوا هدفين باقدام اللاعب محمد عبد الرحيم، فيما استقبلت شباكهم هدفا وحيدا.

بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة.

ويقود فريق المنيا مواليد 99 هذا الموسم كل من : ربيع السيد مديرا فنيا،
د. محمد خيري مدرب عام ، اسماعيل مصطفى مدرب عام، د. هشام عبد الحليم، و محمد يسري مدربي حراس مرمى، د.محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي ، د. عصام طلعت ، ود. احمد عمر مدربي أحمال ، وحازم جمال مدير إداري، بينما يتولى الدكتور يحي كامل ادارة قطاع الناشئين، وا.هاني صدقي مشرفا على القطاع من قبل مجلس الادارة.
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