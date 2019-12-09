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أخبار العالم

تريليون ريال.. الملك سلمان يقر ميزانية 2020.. ويزف بشرى للسعوديين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:21 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن العاهل السعودي الملك سلفمان بن عبد العزيز ميزانية عام 2020 ولتي بلغت قيتما 1020 مليار ريال سعودي.

وبحسب "العربية"، وصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها "تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وأكد خادم الحرمين عزم حكومة المملكة على تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاسئتثمارات العامة.

وأشار إلى ضرورة نهج الحكومة في الاستخدام الامثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الانفاق الحكومي، الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال.

وأضاف أن الميزانية السعودية للعام 2020 تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الإسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة.
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