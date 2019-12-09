وصفة جديدة .. طريقة عمل شوربة بسلة بخطوات الشيف شربيني

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مقادير شوربة بسلة:

بسلة

زبدة

دقيق

كريمة لباني

مرقة

بصل

كرفس

حبهان

ورق لورا

ملح فلفل أسود



طريقة عمل شوربة بسلة:

* ضعي الزبدة مع البصل المقطع والكرفس المقطع والمرقة وبسلة وحبهان وورق لورا في حلة على النار وقلبيهم جيدا.

* ضيفي ماء مغلي وملح وفلفل واتركي الحلة حتى تنضج البسلة.

* ضيفي الكريمة اللباني ثم ارفعيها عن النار وافرميها باستخدام خلاط كهربائي ثم قدميها.



مقادير شوربة بسلة:بسلةزبدةدقيقكريمة لبانيمرقةبصلكرفسحبهانورق لوراملح فلفل أسود* ضعي الزبدة مع البصل المقطع والكرفس المقطع والمرقة وبسلة وحبهان وورق لورا في حلة على النار وقلبيهم جيدا.* ضيفي ماء مغلي وملح وفلفل واتركي الحلة حتى تنضج البسلة.* ضيفي الكريمة اللباني ثم ارفعيها عن النار وافرميها باستخدام خلاط كهربائي ثم قدميها.

تعد البسلة من أجمل الخضروات الشتوية التى يعشقها الكثيرون ويمكن إعداد أطباق متنوعة منها ولكن البعض لا يعرف سوى طهيها مع التورلي والجزر.ونقدم لكم طريقة عمل شوربة بسلة التى لا تعرفها الكثير من النساء بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.