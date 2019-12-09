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رياضة

منتخب مصر قصار القامة يستغيث بوزيرة التضامن غادة والي: انقذينا من الحبس

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:48 م
منتخب مصر لقصار القامة
منتخب مصر لقصار القامة
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عبدالله هشام
يعاني منتخب مصر لقصار القامة من أزمة مالية قوية بعد مشاركتهم في بطولة المغرب الدولية لكرة القدم؛ بسبب الاجراءات المادية التى تمت مع احدي شركات السياحة.

وفي حوار لـ "صدى البلد" قال منتخب مصر لقصار القامة: قدمت جمعية قصار القامة بالمغربة دعوه لحضور فعاليات البطولة وحققنا الفوز في المباراة الاولي بنتيجة 3-1 وخسر امام المغرب 1-2 وكانت المباراة الثالثة والاخير كنوع من برتوكول تعاون بين المنتخبين وبعض اللاعبين اشتركوا مع المنتخب المغربي والعكس.

واضاف منتخب قصار القامة: احدي شركات السياحة دعمتنا ولكن مع الاحتفاظ بحقوقها وقام كل افراد الفريق البالغ عددهم 15 لاعبا بالامضاء علي شيك بنكي مقدر ب 6 الاف جنيها وحينما تواصلنا مع غادة والي وزيرة التضامن لتدعمنا في الحدث العالمي كانت خارج البلاد لحصولها علي منصب اممي جديد.

وأكمل : لا نرغب في المال فقط نحن الان مهددون بالحبس ونحن تابعين لوزارة التضامن والاوراق متواجده على مكتب الوزيرة تثبت كل شئ ولم يتم البث في الأمر والجمعية الخيرية التى نحن تابعين لها فقيرة ماليا للغاية ولن تكون قادرة علي تحمل التكاليف.

واختتم لاعبو منتخب مصر لقصار القامة: نتمني من وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي ان تساعدنا في تحقيق حلمنا وتساندنا حتي نرفع علم مصر في جميع انحاء العالم.
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