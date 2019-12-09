موقف إنساني من محمد أبو العينين تجاه لاعب سيراميكا بعد تعرضه للإصابة

أجرى رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، مالك نادي سيراميكا كليوباترا، اتصالا هاتفيا، بشادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة كوكا كولا التي أقيمت مساء اليوم الاثنين.



وكان شادي حسين تعرض لإصابة قوية عبارة عن ارتجاج في المخ، لم يستكمل المباراة على إثرها، وأجرى أشعة مقطعية على المخ، في مستشفى عين شمس التخصصي القريبة من ملعب المباراة، للاطمئنان على حالته الطبية، قبل اتخاذ القرار بمشاركته في التدريبات بشكل طبيعي.



رئيس النادي، كان حريصا على دعم اللاعب، و أجرى اتصالا هاتفيا به للاطمئنان على حالته الطبية، وتمنى له الشفاء العاجل في أقرب وقت، لا سيما وأنه من العناصر الأساسية للفريق، وهو الهداف برصيد 5 أهداف.



ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 17 نقطة، بعد التعادل مع كوكا كولا في المباراة التي أقيمت اليوم بالجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.