لو بتربيه.. 4 نصائح ذهبية عند حمل حيوان الهماستر

حيوان الهماستر من الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها داخل المنازل مثل القطة والكلب، لكنها تحتاج لمعاملة مختلفة للتربية السليمة خاصًة عندما تحمل.



نصحت الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة بيطرية من خلال "صدى البلد" الأشخاص الذين يحبون تربية حيوان الهماستر، بعدة نصائح هامة أثناء الحمل ومنها:



- مدة الحمل 16 يوما ومن الجيد الا تولد مبكرًا او متأخرًا.



- تجنب حمل الأنثى ومداعبتها منذ اليوم العاشر من حملها، فهي تعاني من انتفاخ وثقل في الحركة.



- عدم حمل الصغار حتى الأسبوع الثاني من عمرها وفي حال حملت إحداها قبل الوقت المحدد ستقوم الأنثى بأكل الصغار جميعًا خوفًا عليها من الأشخاص.



- قم بإبعاد الإناث عن الذكور بعد فطام الصغار كي لا تتشاجر.

