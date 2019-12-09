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اقتصاد

كواليس قبول 350 موظفا جديدا فى الجمارك.. تفاصيل الاجتماع الفنى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:11 م
الجمارك
الجمارك
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محمد يحيى
أجرت مصلحة الجمارك المصرية اليوم الإثنين، مقابلات مع عددا من الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل وظائف بالمنافذ والمواقع التابعة للمصلحة.

شارك فى إجراء الاختبارات الشفوية للمرشحين كلا من السيد نجم، رئيس المصلحة، وأحمد شحاتة، رئيس المكتب الفني لرئيس المصلحة وعلوي الملط، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية، والشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.
وقالت مصادر مطلعة داخل مكتب رئيس المصلحة، لـ"صدي البلد"، إن اجتماعا فنيا برئاسة السيد نجم، وعددا من قيادات الجمارك انتهى من مناقشة الطلبات والترشحيات المقدمة لشغل وظائف جديدة للمنتدبين من الجهاز الإداري.

وأكدت المصادر أن مصلحة الجمارك قبلت حتي الآن نحو 350 مرشحا ممن تنطبق عليه شروط شغل الوظائف بـ"الجمارك" من إجمالي 5000 متقدم من المعينين علي قوة الجهاز الإداري للدولة.

وأشارت المصادر إلي أن مصلحة الجمارك تعاني فراغا فى بعض المواقع التابعة لها علي مستوي المنافذ والموانئ بالجمهورية، وهو ما يرفع سقف الاحتياجات لـ2000 وظيفة علي الأقل في تلك المرحلة، غير أن الطلبات المقدمة ممن ينطبق عليها الشروط المعلنة من جانب وزارة المالية لن تتعدي الـ500 مرشحا علي الأكثر.

وأوضحت أن مصلحة الجمارك رفعت سن القبول لشغل الوظائف لديها من 35 إلي 40 عاما علي الأكثر بخلاف الحصول علي مؤهل عال مناسب

وخلال العام الماضي انتهت مصلحة الجمارك من أول مسابقة للتعيين لديها بنظام الإنتداب من الجهاز الإداري لسد الفراغ علي مستوي المنافذ والموانئ التابعة لها.

وعلي مدار اليومين الماضيين أجرت مصلحة الجمارك حركة ترقيات علي مستوي الوظائف والدرجات الوظيفية من الأولي حتي الخامسة شملت أكثر من 4706 موظفا.
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