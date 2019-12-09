كواليس قبول 350 موظفا جديدا فى الجمارك.. تفاصيل الاجتماع الفنى

أجرت مصلحة الجمارك المصرية اليوم الإثنين، مقابلات مع عددا من الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل وظائف بالمنافذ والمواقع التابعة للمصلحة.





شارك فى إجراء الاختبارات الشفوية للمرشحين كلا من السيد نجم، رئيس المصلحة، وأحمد شحاتة، رئيس المكتب الفني لرئيس المصلحة وعلوي الملط، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الأمنية، والشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.