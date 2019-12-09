ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بـ العلامة الكاملة.. أهلي 2005 يفوز على النصر في بطولة منطقة القاهرة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:16 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ الفوز خارج ملعبه على مضيفه النصر، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من بطولة منطقة القاهرة.

جاء هدف الأهلي الوحيد في المباراة عن طريق سيف الطيب، بعد تلقيه تمريرة من محمد الوحش، ليمنح الأهلي نقاط المباراة الثلاث.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى ٢٧ نقطة من ٩ مباريات بالعلامة الكاملة، ليواصل التربع على صدارة ترتيب الدوري، ومن المقرر أن يواجه طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الحادية عشرة.

الأهلي فاز هذا الموسم على مركز شباب الأميرية ٧ – صفر وعلى ١٥ مايو ٩ – ١، وعلى المقاولون العرب ٤ – صفر، وعلى شباب التجمع الأول ٣ – ١، وعلى حلوان الرياضي ١٠ – صفر، وعلى مصر الجديدة ١ – صفر، وعلى الزهور ٣ – صفر، وعلى الاتصالات ٤ – صفر، وعلى النصر ١ – صفر، مسجلًا ٤٢ هدفًا مقابل هدفين في مرماه،

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي 2005 يفوز على حلوان الرياضي 10 – صفر في بطولة منطقة القاهرة

أهلي٢٠٠٠ يواجه شباب الأميرية في بطولة المنطقة غدًا

أهلي ٢٠٠٠ يفوز على شباب الأميرية بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2005 يواجه مصر الجديدة في بطولة المنطقة.. غدا

أهلي 2005 يفوز على مصر الجديدة في بطولة منطقة القاهرة

فريق أهلي 2005 يواجه الزهور غدا

ترشيحاتنا

كذب تامر حسني وصدقت جينيس.. هل يعتذر نجم الجيل أم يتمادى في الصمت ؟

لتسهيل مروره بالأكمنة الشرطية | ضبط مستشار وزارة العدل المزيف

الخطيب: تكريم مؤسسة روزاليوسف يحمل معاني كثيرة.. صور

منافس الأهلي.. أزمة كبيرة تضرب النجم الساحلي

شاهد | حلا شيحة بفستان قصير برفقة الأختين ميار ومى الغيطى..من الأحلى؟

ضبط 720 قضية.. الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل عودة 9 مليارات إلى خزينة الدولة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل