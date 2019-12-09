بـ العلامة الكاملة.. أهلي 2005 يفوز على النصر في بطولة منطقة القاهرة

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ الفوز خارج ملعبه على مضيفه النصر، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة العاشرة من بطولة منطقة القاهرة.



جاء هدف الأهلي الوحيد في المباراة عن طريق سيف الطيب، بعد تلقيه تمريرة من محمد الوحش، ليمنح الأهلي نقاط المباراة الثلاث.



الفوز رفع رصيد الأهلي إلى ٢٧ نقطة من ٩ مباريات بالعلامة الكاملة، ليواصل التربع على صدارة ترتيب الدوري، ومن المقرر أن يواجه طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الحادية عشرة.



الأهلي فاز هذا الموسم على مركز شباب الأميرية ٧ – صفر وعلى ١٥ مايو ٩ – ١، وعلى المقاولون العرب ٤ – صفر، وعلى شباب التجمع الأول ٣ – ١، وعلى حلوان الرياضي ١٠ – صفر، وعلى مصر الجديدة ١ – صفر، وعلى الزهور ٣ – صفر، وعلى الاتصالات ٤ – صفر، وعلى النصر ١ – صفر، مسجلًا ٤٢ هدفًا مقابل هدفين في مرماه،



ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.



