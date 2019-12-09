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مرأة

من ذوقها ورسوماتها | هاني البحيري يخصص خط إنتاج باسم رجاء الجداوي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، أنه سوف يخصص خط أزياء باسم النجمة رجاء الجداوي، خلال مجموعته لعام 2020. 

وقال هاني البحيري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، أنه اجتمع مع رجاء الجداوي وفاجئته بتصميمات 5 رسومات من وحي خيالها ونالت إعجابه فقرر أن يصمم هه التصميمات هلال مجموعته الجديدة.

وتابع البحيري:" رجاء ست فاهمة في الموضة والأناقة وبتدينا دروس ، وهي ألهمتني موديلات مختلفة للمرأة بعد سن الأربعين ". 

وأكد هاني البحيري إن تصميمات رجاء الجداوي سيتم عرضها خلال الديفيليه في يوم 11 ديسمبر.

وقالت رجاء الجداوي أنها صممت بعض التصميمات الخاصة بالمرأة بعد تخطيها عمر الأربعين كي تظل تحافظ على أناقتها.
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