حماقي يطلق كليب راسمك في خيالي على يوتيوب برومانسية تشويقية على البيانو.. شاهد

أطلق الميجا ستار محمد حماقي منذ قليل كليب "راسمك في خيالي "عبر قناته الخاصة باليوتيوب وهي من كلمات أمير طعيمة ،ألحان محمد النادي ،توزيع ومكساج تميم ومن اخراج مصطفي عامر.





"رسمك في خيالي" من البوم حماقي الأخير "كل يوم من ده" وقدمها وهو يعزف علي البيانو للمرة الأولى خلال حفلاته في كايرو فيستيفال سيتي و الذي شهد تواجد حشود جماهيرية غير مسبقة بالمكان.



وظهر خلال الكليب مشهد الشاب عمار الذي صعدخلال الأغنية بصحبة فتاة علي خشبة المسرح وقام بخطبتها أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة لحماقي وسط تفاعل جماهيري.



وحرص حماقي علي تهنئتهما مبديا اندهاشه من جرأتهما وقال له الشاب انه لم يجد افضل من هذه المناسبة واغنية "رسمك في خيالي" لتقديم خاتم الخطوبة لها.



ولم يتم التحقق حتي الآن من كون عمار وخطيبته موديلز أم انه تم توظيف حدث ارتباطهما وتوثيقه ضمن العمل الذي يتسم بجرعة رومانسية عالية من نوعية السهل الممتنع.



ويواصل حماقي دوره في نهائيات برنامج the voice كعضو لجنة تحكيم حيث يمتاز بحضور قوي بمشاركة فريقه من المواهب خلال البرنامج ضد فريق كلا من راغب علامة،سميره سعيد واحلام .



ويعد حماقي النجم المصري الوحيد المشارك باضخم برنامجي مواهب بالعالم العربي من خلال the voice و the voice kids بالإضافة إلي كون أغانيه الأكثر استماعا علي منصات التواصل الإجتماعي.