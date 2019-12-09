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رياضة

نادي الطالبية يحتفل برئيس جهاز الكاراتيه بعد تكريمه من الرئيس السيسي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
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نور عادل
احتفل نادى الطالبية الرياضى برئاسة المستشار حسن مراد نائب رئيس النادى والقائم بأعمال رئيس النادي بمحمد فتحي المدير الفنى لمنتخب مصر للكاراتيه ورئيس جهاز الكاراتيه بالنادى بسبب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصوله على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية.

حضر الاحتفالية عددا كبيرا من اعضاء الجمعية العمومية ولاعبو الكاراتية بالاضافة الى اسامة عباس و مصطفى نمر عضوى مجلس ادارة النادى ود. محمود رأفت مدير النشاط الرياضي.

ومن جانبه أكد المستشار حسن مراد ان تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين يؤكد النظرة المستقبلية للقيادة السياسية في الاهتمام بالرياضة وان تكريم رئيس جهاز الكاراتية يعتبر تكريما للنادى ككل.

واشار مراد ان محمد فتحى من المدربين المميزين داخل النادى واستطاع في تطوير الكاراتيه بالإضافة الى مساعدته على خروج ابطال جدد في المستقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بتكريم المنتخب الأوليمبي وعددا من الرياضيين الذين حققوا العديد من الألقاب في مختلف اللعبات.
نادي الطالبية يحتفل برئيس جهاز الكاراتيه بعد تكريمه من الرئيس السيسي
نادي الطالبية يحتفل برئيس جهاز الكاراتيه بعد تكريمه من الرئيس السيسي
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