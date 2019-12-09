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محمد الباز : أيمن نور يواصل هوايته في التضليل والتزوير.. تفاصيل بالفيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:45 م
صدى البلد
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محمود محسن
عرض الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور 3 مستندات تثبت تزوير أيمن نور في أوراق رسمية تركية، لمحاولة قلب الحقائق والتضليل.

وأضاف مقدم برنامج 90 دقيقة أن أيمن نور قام عبر صفحته بموقع التواصل الإحتماعي "تويتر" بنشر وثيقة يدعى من خلالها أنه قام بشراء فيلا في تركيا ثمنها 750 ألف ليرة فقط وهذا كذب.

وتابع مقدم برنامج 90 دقيقة أن وثيقة شراء الفيلا جاءت بتاريخ 11 نوفمبر هذا العام ، أي بعد حصول أيمن نور على الجنسية التركية وهو موقع بأسم أيمن نور عبد العزيز والسجلات الرسمية التركية لا تضمن أسم عبد العزيز.

وأشار مقدم برنامج 90 دقيقة الى أنه اذا نظرنا إلى العقد سنجد ان هذا العقد لأرض للبيع وليس فيلا أي أن أيمن نور مارس هوايته في التزوير.
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