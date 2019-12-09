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توك شو

ورم على أعصاب الوجه.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مرضها لأول مرة بعد العملية..شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:03 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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حمزة شعيب
كشفت الفنانة نيللى كريم، تفاصيل مرضها لأول مرة، قائلة:"الحمدلله أنا كويسة وعملت عملية بإمريكا لإنها كانت فى غاية الخطورة وكنت قلقلنة من الموضوع".

وتابعت نيللى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إيمان الحصرى" مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"كان عندى ورم على أعصاب الوجه من الناحية اليمين وروحت لدكاترة كتير وكنت خايفة من توابع العملية، موضحة:"دكاترة كتير قالولى ممكن يحصل شلل فى حالة حدوث خطأ اثناء إجراء العملية، ولكن تمت العملية بنجاح".

وأكملت:"الدكتور بعد العملية قالى ممكن تضحكى بقى، وطمأنت الجمهور قائلة :"انا بخير وافضل حالا من السابق".

كانت نيللى كريم قد نشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحب أطمئن كل أصدقائي وجمهوري أنا الحمد لله بقيت كويسة، عاوزة أشكر ربنا أولا وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم وأمنيتكم بالشفاء، ربنا ما يحرمني منكم".

يذكر أن نيللي كريم كشفت عن تفاصيل مرضها في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، وأكدت أن عملية استئصال الورم كانت صعبة ودقيقة؛ لأنها بجوار عصب الوجه.

يشار أن نيللي كريم نشرت، منذ أيام، صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها بالمستشفى وسط الفريق المعالج، وعلقت عليها "شكرًا؛ لأنكم أنقذتم حياتي".
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