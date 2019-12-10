خايف من شبح السرطان.. أطعمة ومشروبات تحميك من الإصابة بأخطر الأنواع المهددة للجنسين.. أبرزها الطماطم والقرفة

- القرفة تحمي الجسم كله من السرطان

- الطماطم كلمة السر في الوقاية من سرطان البروستاتا

- 5 أطعمة تحمي من سرطان الثدي



القرفة والسرطان



الطماطم وسرطان البروستاتا



5 أطعمة تحمي من سرطان الثدي





- الكركم.. غنى بمضاد الأكسدة التى تعزز صحة الثدي



- الخضراوات الورقية.. تحمي الثدي من الأمراض فهى غنية بالأستروجين



- الجوز .. غنى بمضادات الأكسدة التى تقضي على الخلايا السرطانية.



- البقوليات .. غنية بحمض الفوليك الذى يحافظ على صحة الثدي.



يخشى الجميع الإصابة بمرض السرطان نظرا لصعوبة مراحل علاجه ويمكن الوقاية منه من خلال الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على مواد فعالة قادرة على ردعه، وذلك وفقا لما توصلت له الأبحاث والدراسات العلمية، حيث اتفقت معظمها على أن الطعام والشراب يلعبان دورا كبيرا فى الوقاية من السرطان.نعرض أبرز الأطعمة والمشروبات الغير متوقعة التى تساعد فى الوقاية من أخطر أنواع السرطان لدى الجنسين، سرطان الثدي والبروستاتا.ووفقا لما ذكره موقع " boldsky" تحتوى القرفة على مواد تساعد فى حماية الجسم من السرطان بفضل امتلاكها خصائص مضادة للسرطان، كما تساعد القرفة في إبطاء نمو الخلايا السرطانية فى مختلف أنحاء الجسم بل وتدميرها.بل وتساعد القرفة فى تحسين صحة الجسم العامة بفضل الخصائص الطاردة للسموم ويساعد الكالسيوم والألياف الموجودة في القرفة على إزالة الصفراء الزائدة من القولون.وتحارب القرفة الدهون الزائدة خاصة الأنواع السيئة والمعروفة بـ "الكوليسترول الضار" وفى نفس الوقت تمد الجسم بالدهون الجيدة المعروفة بـ "الكوليسترول المفيد ".إذا تم تناول القرفة بانتظام ، فإن ذلك يبطل تأثير المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون عن طريق إبطاء الزيادة في نسبة السكر في الدم بعد الوجبة الغذائية.ووفقا لما توصلت له دراسة بريطانية حديثة فإن من أكثر أنواع السرطان التى تهدد الرجال هى سرطان البروستاتا، ويستطيع الرجال الوقاية من هذا المرض نهائيا بتناول 10 قطع من الطماطم يوميا لاحتوائها على مادة الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة يحمي من تلف الحمض النووي والخلايا.ذكر باحثون بجامعة بريستول أن هناك مكونين غذائيين آخرين مرتبطين بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا - السيلينيوم ، الموجود في الأطعمة التي تحتوي على الدقيق مثل الخبز والمعكرونة والكالسيوم ، الموجودة في منتجات الألبان مثل الحليب والجبن، وقالوا إن الرجال الذين تناولوا هذه المكونات الغذائية الثلاثة الموصى بها كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.ويدعم هذا الاتجاه مجموعة من الأدلة التي تقول إن تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات وانخفاض في اللحوم الحمراء والمعالجة، يمكن أن تساعد الدهون والملح في تقليل المخاطر.وتعليقًا على الدراسة، قال الدكتور إيان فريم استشاري سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، إنه لا يوجد دليل كافٍ بعد لتقديم توصيات محددة بشأن الأطعمة المحددة التي يجب على الرجال تناولها لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات.أما بالنسبة للوقاية من سرطان الثدي فتوجد قائمة متنوعة من الأطعمة التى تساعد على تحسين صحة الثدي وتحمي أنسجته من التلف نظرا لغناها بكميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي عرضها موقع " boldsky".- الأطعمة الغنية بفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي لغناها بمركبات تشبه الأستروجين.