ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الدستورية: عدم قبول دعوى بطلان فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
محمد زهير
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

أقام رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات إحدى كبرى شركات المقاولات فى مصر والشرق الأوسط الدعوى التى حملت رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق إدارية عليا وحكم محكمة القضاء الإدارى رقم 31638 لسنة 60 ق إداري القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر منطوق حكم رفض دعوى تطالب بإلغاء فقرتين من قانون الضرائب على المبيعات

تأجيل دعوى تطالب تفسير عدم خضوع العلاوات الخاصة للضرائب

الحكم فى دعوى بطلان قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية 4 يناير

4 يناير الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات المتهربين من الضريبية

4 يناير.. الحكم في دعوى بطلان المادة 68 من قانون التعاون الزراعي

ترشيحاتنا

تبدأ 4 يناير | ننشر جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية في الجيزة

مفاجأة | كهربا فسخ تعاقده مع أفيس منذ أسبوع.. وهذه حقيقة شكوي النادي البرتغالي

الرئيس اليوناني يشيد بدور السيسي في المنطقة وبمستوى التعاون مع مصر

نجلاء بدر تكشف حقيقة طلاقها من رجل الأعمال محمد عفيفى.. فيديو

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء | تعرف على رد الإفتاء

ريم البارودى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات