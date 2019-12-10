هشام مسعود: أجرينا 11535 تفتيشا على 5500 صيدلية مرخصة في الشرقية

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن أي صيدلي يريد إنشاء صيدلية؛ يقدم أوراقه في نقابه الصيادله وفي مديرية الصحة، وتقوم لجان بالنزول للمعاينة، والتأكد من وجود الشروط بالمواصفات المطابقة لشروط فتح صيدلية، وعلى هذا الأساس يقوم بالبدء في الإجراءات الخاصة بتراخيص وتعيين مدير لها.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التربح من مجال الصيدلة يجعل الناس الدخلاء علي المهنة يقومون بفتح صيدليات من الباطن ولكننا نعلم حقيقتها من الناس ونأخذ ضدهم الإجراء القانوني اللازم .



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن لدينا 5500 صيدلية مرخصة في الشرقية قمنا بالتفتيش عليهم منذ يناير حتى الآن 11535 مرور عليهم والتحقق من أوراقهم ، وهذا بخلاف المنافذ الحكومية التي تخص وزاره الصحة .



وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، كما أن الكثافة السكانية واتساع الرقعة وتباعد المسافات تمنع حدوث التفتيش لكننا لا نتوقف أبدا عن هذا التفتيش والمرور عليهم .



واختتم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المفتشين يتعرضون لمهازل في هذا الشأن والاعتداءات الجسدية عليهم وأخر وقعة أنهم احتجزوا داخل صيدلية منذ شهر.



