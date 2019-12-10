بالقفطان.. أحدث إطلالة لـ درة مع صديق العمر.. صور

نشرت الفنانة درة، عبر حسابها على إنستجرام، صورا جديدة لها، بعدد من الإطلالات المختلفة بأكثر من قفطان.



وظهرت درة بقفطان باللون الأزرق الطويل، مفتوح من الأمام، وآخر باللون الأحمر .



واعتمدت درة تسريحة أنيقة للشعر وتركته مندسلا عبر كتفيها، وحملت فى يديها حقيبة من الخوص، وانتعلت "كوتشي" باللون الأبيض .



وظهرت درة في إحدى الصور، وهي بجانب صديق العمر .



وعلقت درة قائلة " # تونس # مسقط # سينما ،مع صديقي مدى الحياة@dali_benjemaa.

وتتسابق @najeh_haute_couture ،مجوهرات @rayhana_creations_officiel .