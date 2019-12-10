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رياضة

أرسنال يكسر صيامه بالفوز على وست هام بثلاثية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:53 ص
صدى البلد
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نور عادل
حقق فريق أرسنال الإنجليزي الفوز على منافسه فريق وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز ينهي فريق الجانرز سلسلة الـ9 مباريات متتالية بدون تحقيق أي انتصار في كافة المسابقات المشارك بها.

وسجل ثلاثية أرسنال جابرييل مارتينيلي (60) ونيكولاس بيبي (66) وبيير إيميريك أوباميانج (69)، بينما سجل هدف وست هام الوحيد أنجيلو أوجبونا (38).

الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد وست هام عند 16 نقطة في المركز الـ16.
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