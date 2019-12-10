أخبار النادي الأهلي| أحمد فتحي يوجه نصيحة لـ متابعيه| أزمة كبيرة تضرب النجم الساحلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الاثنين اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.قرر مجلس إدارة الأهلي التجديد للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي لمدة موسم جديد.احتفل النادي الأهلي بـ ذكرى فوز الفريق أمام هيروشيما بهدفين مقابل هدف في كأس العالم للأندية عام 2012 .رفض لاعبو النجم الساحلي، اليوم الإثنين، التدريب احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة 3 أشهر.وجه أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة لـ متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عقب إصابته صباح اليوم خلال مران الفريق.