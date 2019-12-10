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رياضة

أخبار النادي الأهلي| أحمد فتحي يوجه نصيحة لـ متابعيه| أزمة كبيرة تضرب النجم الساحلي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:26 ص
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:


3 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم.. تعرف عليها

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الاثنين اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.

قرار جديد من مجلس الأهلي بخصوص محمد مرجان مدير النادي.. تعرف عليه

قرر مجلس إدارة الأهلي التجديد للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي لمدة موسم جديد.

الأهلي يحتفى بـ ذكرى الفوز على هيروشيما في كأس العالم للأندية

احتفل النادي الأهلي بـ ذكرى فوز الفريق أمام هيروشيما بهدفين مقابل هدف في كأس العالم للأندية عام 2012 .

منافس الأهلي.. أزمة كبيرة تضرب النجم الساحلي

رفض لاعبو النجم الساحلي، اليوم الإثنين، التدريب احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة 3 أشهر.

عقب إصابته في مران الأهلي..أحمد فتحي يوجه نصيحة لـ متابعيه

وجه أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة لـ متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عقب إصابته صباح اليوم خلال مران الفريق.

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