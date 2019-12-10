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منوعات

السبب الحقيقي وراء موت مغني الراب الشهير بمطار شيكاغو| تفاصيل صادمة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
قيل إن مغني الراب الراحل Juice Wrld بدأ في التشنج وذهب إلى السكتة القلبية حيث قام جهاز إنفاذ القانون بتفتيش أمتعة من طائرته الخاصة بحثًا عن أسلحة أو عقاقير داخل مطار ميدواي شيكاغو يوم الأحد.

ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون"، أن الشرطة والوكلاء الفيدراليين كانوا ينتظرون دخول الطائرة الخاصة بمغني الراب الشهير البالغ من العمر 21 عامًا الذي انطلق من مطار لوس أنجلوس في الساعة 1:30 صباح أمس، إلى نقطة تفتيش الحقائب بعد الشكوك بأن المغني كان في حوزته مواد مخدرة.

عندما فحص الضباط حقائب المغني الشهير، بدأ النجم الصاعد جراد هيجنز في التشنج ودخول في نوبة مرضية أودت بحياته .

و قيل إن أحد الوكلاء قد أعطى هيجنز جرعتين من ناركان ، وهو علاج طارئ يستخدم عندما يشتبه في تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية.

وفقًا لقوات إنفاذ القانون بولاية الأمريكية ، قال أعضاء من فرقة المغني إن النجم الصاعد، أخذ "عدة حبوب غير معروفة" قبل إصابته بالنوبة المرضية، حسبما ذكرت مجلة TMZ.

فيما أسفر البحث في أمتعة الراب الشهير الموجودة على متن طائرة الخاصة، 70 رطلًا من مخدر الماريجوانا وست زجاجات من شراب السعال الكوديين الذي يحتوي على وصفة طبية والذي يحتوي على المواد الأفيونية.
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