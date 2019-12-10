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فن

مريم عامر منيب تتخطى 5 ملايين مشاهدة بـ عامل إيه في حياتك

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
مريم عامر منيب
مريم عامر منيب
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سعيد فراج
حققت أغنية عامل ايه في حياتك لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، نحو 5 ملايين و380 ألف مشاهدة بعد مرور 6 أيام على طرحها بموقع يوتيوب الشهير.

أغنية عامل إيه في حياتك عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.

عامل إيه في حياتك، هي أغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، إذ جمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

أغنية عامل إيه في حياتك، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.

وتولى إنتاج أغنية عامل إيه في حياتك شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونا كبيرا بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية.
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