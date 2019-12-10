تكليف الدرندلي بالإشراف المالي على مشروع وحدة الأهلي الاقتصادية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، تشكيل لجنة مالية برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق للإشراف على الجوانب المالية على مشروع "وحدة الأهلي الإقتصادية" رؤية 2045.



وتحديد طرق التعامل المالي مع شركة استادات وكيفية سداد مستحقات النادي في الأوقات التي سيتم الإتفاق عليها خلال فترة التعاقد.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد قرر تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمي لإعداد مشروع العقود التي سيتم إبرامها مع شركة استادات.



وذلك بشأن "وحدة الأهلي الإقتصادية" رؤية 2045 على أن يتم الانتهاء من مشروع هذه العقود قبل نهاية الشهر الجاري.



كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية وتسويقية برئاسة الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لحفظ الحقوق التسويقية بالنادي في مشروع” وحدة الأهلي الاقتصادية” رؤية 2045 ، وكذلك التزامات النادي في هذا الشأن تجاه شركة استادات القائمة على المشروع.