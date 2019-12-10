قطة بـ 7 أرواح.. جهاز الإنعاش يعيد بوسي للحياة بعد 20 دقيقة داخل الغسالة

نجت قطة صغيرة عمرها ثلاثة أشهر تُدعى Posey بأعجوبة بعد 20 دقيقة داخل الغسالة، وذلك بعد أن تم وضعها على جهاز الإنعاش القلبي الرئوي، لتعود إلى الحياة مرة اخرى.



وضعت الشابة "كورتني دروري" والبالغة من العمر 22 عامًا، كومة من الغسيل دون أن تلاحظ أن القطة الصغيرة قد قفزت داخل الغسالة الاوتوماتيك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



بعد 20 دقيقة من تشغيل الغسالة، سمعت "دروري" صوتا غريبا قادما من داخل الغسالة، لتكتشف أن القطة بداخلها، الأمر الذي جعلها في حالة من الذعر، لتفتح الباب وتسقط القطة مغشيا عليها.



وفكرت "دوري" في طريقة كي تنقذ القطة من الموت، فقامت بمهاتفة الطبيب والذي أخبرها أنه لم يمر عليه مثل هذه الحالة من قبل، لتهتدي إلى الذهاب إلى المستشفى ووضعها على جهاز إنعاش قلبي رئوي، لتستيقظ القطة.



وقالت دوري: "عادت القطة بوسي للحياة بإعجوبة، وينطبق عليها قول قطة بـ7 أرواح فعلًا، فقد عادت سليمة بعد أن قضيًا يوم عصيب بالمستشفى".