في يومهم العالمي.. عروض متحدي الإعاقة تحمّس جمهور مكتبة مصر الجديدة

شهدت مكتبة مصر الجديدة للطفل، أمس الاثنين، امسية فنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعاقين شارك فيها العديد من المؤسسات المعنية باصحاب الهمم.



هدفت الفاعلية -بحسب بيان- إلى نشر الوعى حول اصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع وتجمع اكبر عدد منهم في مكان واحد وايضا فرصة لمشاركة الجمهور في الانشطة والفعاليات وكذلك اظهار مواهب اصحاب الهمم وابداعاتهم .



وقالت مروة عبدالرحمن ، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل انه وبمشاركة الهيئة العامة لصور الثقافة تنوعت فاعليات الامسية بين عروض التنورة المصرية والعروض الشعبية التى شارك فيها متحدى الاعاقة حيث قدموا عرض فنى حظى على اعجاب واستحسان الحضور ، بالاضافة الى فقرات متنوعة إلا أنها في مجملها تحمل روحا واحدة ترسخ قيم الولاء والانتماء.