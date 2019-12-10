غارة أمريكية تقتل عنصرا بارزا في جماعة الشباب بالصومال

قال مسئولو مخابرات في الصومال إن غارة جوية شنها الجيش الأمريكي في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل متطرف بارز في جماعة الشباب المتمردة.



وأشار المسؤولون، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الغارة الجوية التي شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة خارج ساكو، وهي بلدة في منطقة جوبا الوسطى بالصومال، مما أسفر عن مقتل المتمرد وإصابة آخر.



الغارة الجوية الأمريكية، نفذت، بالتنسيق مع المخابرات الصومالية، التي ساعدت في تعقب المتمرد المقتول.



من جهته، قال البريجادير جنرال ميجيل كاستيلانوس نائب مدير العمليات في القيادة الأمريكية في أفريقيا "نواصل العمل عن كثب مع شركائنا الصوماليين لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الإرهابيين الذين يرغبون في إلحاق الأذى بالشعب الصومالي، مشيرا إلى أنه لم يصب أي مدني جراء الغارة الجوية".



ولم يصدر تعليق فوري من حركة الشباب على الغارة الجوية الأخيرة.