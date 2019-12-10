ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غارة أمريكية تقتل عنصرا بارزا في جماعة الشباب بالصومال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
غارة أمريكية تقتل
غارة أمريكية تقتل عنصرا بارزا في جماعة الشباب بالصومال
Advertisements
أ ش أ
قال مسئولو مخابرات في الصومال إن غارة جوية شنها الجيش الأمريكي في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل متطرف بارز في جماعة الشباب المتمردة.

وأشار المسؤولون، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن الغارة الجوية التي شنتها طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارة خارج ساكو، وهي بلدة في منطقة جوبا الوسطى بالصومال، مما أسفر عن مقتل المتمرد وإصابة آخر.

الغارة الجوية الأمريكية، نفذت، بالتنسيق مع المخابرات الصومالية، التي ساعدت في تعقب المتمرد المقتول.

من جهته، قال البريجادير جنرال ميجيل كاستيلانوس نائب مدير العمليات في القيادة الأمريكية في أفريقيا "نواصل العمل عن كثب مع شركائنا الصوماليين لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الإرهابيين الذين يرغبون في إلحاق الأذى بالشعب الصومالي، مشيرا إلى أنه لم يصب أي مدني جراء الغارة الجوية".

ولم يصدر تعليق فوري من حركة الشباب على الغارة الجوية الأخيرة.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

درة تشارك في المهرجان الدولي للسينما بتونس.. صور

ثلاثة أبواب واسعة لدخول الجنة.. الإفتاء تكشف عنها

بعد تحوليهما للنيابة.. أول رد من رئيسي حي المرج وحلوان على قرار الإقالة

دكتور مجدي نزيه يوضح معلومات خطيرة عن كيتو دايت.. شاهد

سفارة الإمارات في باريس تحذر مواطنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام