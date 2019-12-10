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محافظات

لأول مرة.. تغيير مفصل كامل لسيدة عجوز تبلغ ٩٨ عاما في مستشفى قطور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
تغيير مفصل كامل لسيدة
تغيير مفصل كامل لسيدة عجوز تبلغ ٩٨
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احمد علي
نجح فريق طبي بمستشفى مركز قطور بمحافظة الغربية، في تحقيق إنجاز علمي في جراحات العظام والعلاج الطبيعي بإجراء عملية كبرى وتغيير مفصل كامل لإحدى السيدات المعمرات، والتي قارب عمرها على نهاية العقد العاشر.

 وعلى أثر العملية، أصبحت قادرة على ممارسة المشي مرة أخرى بعد أن رفضها أكبر مستشفيات محافظة الغربية ومستشفى طنطا الجامعي.

من جانبه، صرح الدكتور رمضان أبو جليل، مدير مستشفى قطور، بأن ما حدث يمثل تطورا نوعيا ولأول مرة بأقسام مستشفى قطور، حيث تم استقبال مريضة عمرها ٩٨ سنة بعد أن رفضها مستشفى الجامعة، وقام قسم العظام بعملية تغيير مفصل كامل للمريضة بعد أن فقدت قدرتها على المشي.

وأضاف مدير مستشفى قطور أن الفريق الطبي ضم كلا من الدكتور خالد إكرام والدكتور محمد الدسوقى والدكتور محمد خضر والدكتور حاتم علام والدكتور محمد الشافعى وأخصائية التخدير الدكتور سمر النجار، وفريق عمل من تمريض قسم العمليات، وتحت إشراف الدكتور رمضان أبو جليل، وانتهت العملية بنجاح.
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