ماذا يحدث إذا تناولت زيت الزيتون على الريق

يستخدم زيت الزيتون في تحضير العديد من الأطباق والسلطات، نظرًا لغناه بالعناصر المغذية التي توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، بما في ذلك الوقاية من العديد من الأمراض.



يقول محسن النادي، المعالج بالأعشاب والطب البديل، إن من فوائد تناول زيت الزيتون على الريق ما يلي:



- بتناول كل يوم علي الريق كوب من الماء مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم شرب الاثنان معا فهذا الخليط له دور كبير جدا فى تقليل الشهية علي الأكل.

- التقليل من شهية الإنسان وعدم رغبة الإنسان في تناول الأكل بالتالى يخلصك من الوزن الزائد وهنا يظهر دور زيت الزيتون فى التخسيس.

- يعمل زيت الزيتون أيضا علي التخلص وبشكل فعال من الكوليسترول الضار و يعالج ضغط الدم.

- زيت الزيتون مع الزنجبيل المطحون يعمل على التخلص بشكل نهائى من الدهون المتراكمة في كل مناطق الجسم.

- يعمل زيت الزيتون على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم.

- زيت الزيتون يعالج أيضا الإمساك ويعتبر ملينا للجلد ويقوم بتلطيف السطوح الملتهبة فى الجلد.

- زيت الزيتون يعمل على الوقاية من أشعة الشمس الضارة.

- يعتبر زيت الزيتون واقى من السرطانات.

- يعمل زيت الزيتون علي الريق كعلاج فعال لمرض الزهايمر.

- شرب زيت الزيتون علي الريق يقوم زيت الزيتون بعلاج كثير من الأمراض.

بخلط زيت الزيتون مع الثوم يدخل هذا الثنائى فى علاج التهابات المفاصل والروماتيزم.



واكد النادي أن زيت الزيتون مصدر غني بمضادات التأكسد

- يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

- يساعد على نقصان الوزن

- يمكن من أن يقلل خطر الإصابة بالسكري

- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

- يعمل على تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي

- مصدرٌ للدهون الصحيّة

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

- يساعد على تقليل آلام المفاصل والانتفاخ الناجم عن هذا الالتهاب