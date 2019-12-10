ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث إذا تناولت زيت الزيتون على الريق

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
زيت الزيتون
زيت الزيتون
Advertisements
ريهام قدري
يستخدم زيت الزيتون في تحضير العديد من الأطباق والسلطات، نظرًا لغناه بالعناصر المغذية التي توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، بما في ذلك الوقاية من العديد من الأمراض.

يقول محسن النادي، المعالج بالأعشاب والطب البديل، إن من فوائد تناول زيت الزيتون على الريق ما يلي:

- بتناول كل يوم علي الريق كوب من الماء مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم شرب الاثنان معا فهذا الخليط له دور كبير جدا فى تقليل الشهية علي الأكل.
- التقليل من شهية الإنسان وعدم رغبة الإنسان في تناول الأكل بالتالى يخلصك من الوزن الزائد وهنا يظهر دور زيت الزيتون فى التخسيس.
- يعمل زيت الزيتون أيضا علي التخلص وبشكل فعال من الكوليسترول الضار و يعالج ضغط الدم.
- زيت الزيتون مع الزنجبيل المطحون يعمل على التخلص بشكل نهائى من الدهون المتراكمة في كل مناطق الجسم.
- يعمل زيت الزيتون على إذابة الدهون المتراكمة في الجسم.
- زيت الزيتون يعالج أيضا الإمساك ويعتبر ملينا للجلد ويقوم بتلطيف السطوح الملتهبة فى الجلد.
- زيت الزيتون يعمل على الوقاية من أشعة الشمس الضارة.
- يعتبر زيت الزيتون واقى من السرطانات.
- يعمل زيت الزيتون علي الريق كعلاج فعال لمرض الزهايمر.
- شرب زيت الزيتون علي الريق يقوم زيت الزيتون بعلاج كثير من الأمراض.
بخلط زيت الزيتون مع الثوم يدخل هذا الثنائى فى علاج التهابات المفاصل والروماتيزم.

واكد النادي أن زيت الزيتون مصدر غني بمضادات التأكسد
- يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية
- يساعد على نقصان الوزن
- يمكن من أن يقلل خطر الإصابة بالسكري
- يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
- يعمل على تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي
- مصدرٌ للدهون الصحيّة
- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
- يساعد على تقليل آلام المفاصل والانتفاخ الناجم عن هذا الالتهاب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخلص من آلام العظام فورا ..تناول كوب من هذا الخليط يوميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من خل التفاح على الريق يوميًا ؟

أسباب صادمة لـ إصابتك بالتهاب المفاصل وأعراض انتبهى لها.. بدون أدوية حيل بسيطة لحمايتك.. وأطعمة عليك التوقف عن تناولها فورا

لصحة أفضل | حيل بسيطة تساعد على إنقاص الوزن بسرعة | وأطعمة تقضى على الرغبة فى الأكل.. ووصفة طبيعية تحرق الدهون إذا تناولتها قبل النوم بـ 10 دقائق

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

الوقاية من السرطان والتهاب المفاصل أبرزها.. 8 فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

ترشيحاتنا

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

تريند الفن | حكاية زوجة أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان.. ابنة سعد الصغير تخطف الأنظار بجمالها.. وفاة مأساوية لـ غريب محمود

هل الإفرازات المهبلية للمرأة تنقض الوضوء؟| دار الإفتاء تجيب

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 10 -12-2019 .. فيديو

فوائد صلاة الضحى.. وكيف ومتى نصليها

AdvertisementS

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام

تريند الفن | حكاية زوجة أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان.. ابنة سعد الصغير تخطف الأنظار بجمالها.. وفاة مأساوية لـ غريب محمود

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

مرض قاسي يحرم سيدة من لمس زوجها والتعامل مع الناس

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

أخبار الرياضة ليلا.. موعد انسحاب الأهلي من اتفاقيته مع ملعب السلام .. حلم ميتشو مع لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولزرويس فانتوم مصفحة للبيع ب 54.5 مليون جنيه.. صور

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها