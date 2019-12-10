ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، 10-12-2019، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري، وبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 10-12-2019، في التقرير التالي:



مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز



الجونة X إنبي

يستضيف فريق الجونة نظيره إنبي، في تمام الخامسة مساءً، باستاد الجونة، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز، وتُنقل المباراة عبر قناتي "تايم سبورتس، وأون سبورت".



الإنتاج الحربي X سموحة

يلتقي سموحة مع نظيره الإنتاج الحربي، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز، وتُنقل المباراة عبر قناتي "تايم سبورتس، وأون سبورت".



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



ريد بول سالزبورج X ليفربول

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "رد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 11 EN.



نابولي X كي آر سي جينك

يستضيف نابولي الإيطالي نظيره جينك البلجيكي،، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 2، وbeIN Sports HD 12 EN.



بوروسيا دورتموند X سلافيا براج

يستقبل بوروسيا دورتموند الألماني، نظيره سلافيا براج التشيكي، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 5.



انتر ميلان X برشلونة

يلتقي برشلونة الإسباني، مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 12 EN.



تشيلسي X ليل

يستضيف تشيلسي الإنجليزي، نظيره ليل الفرنسي، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 2، وbeIN Sports HD 11 EN.



أياكس أمستردام X فالنسيا

يواجه فالنسيا الإسباني، نظيره أياكس الهولندي، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "يوهان كرويف آرينا"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3.



ليون X لايبزيج

يحل لايبزيج الألماني ضيفًا على نظيره ليون الفرنسي، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 6.





بنفيكا X زينيت سانت بطرسبرج

يستقبل بنفيكا البرتغالي نظيره سانت بطرسبرج الروسي، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الأبطال، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports HD 4.