أسد هارب من محمية طبعية يتسبب في مقتل رجل فى نيروبي

تسبب أسد هارب في مقتل رجل، وذلك بعد فرارة من حديقة وطنية بنيروبي حيث لا يزال الحيوان المفترس هاربا حتى اليوم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت سلطات الحياة البرية بنيروبي إن الأسد الكبير قتل رجلًا خارج متنزه نيروبي الوطني، حيث حذرت من أن الحيوان المفترس ما زال هاربا في دروب العاصمة الكينية.



أطلقت خدمة الحياة البرية في كينيا عملية بحث لتحديد موقع الأسد وتهدئته بعد أن قتل رجل خارج الحديقة الوطنية جنوب المدينة.



ترعى الحديقة الوطنية الحيوانات المهددة بالانقراض بما في ذلك الأسود والفهود ووحيد القرن والجاموس في الحديقة الشهيرة على خلفية ناطحات السحاب البعيدة.

