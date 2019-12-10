ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أسد هارب من محمية طبعية يتسبب في مقتل رجل فى نيروبي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
تسبب أسد هارب في مقتل رجل، وذلك بعد فرارة من حديقة وطنية بنيروبي حيث لا يزال الحيوان المفترس هاربا حتى اليوم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت سلطات الحياة البرية بنيروبي إن الأسد الكبير قتل رجلًا خارج متنزه نيروبي الوطني، حيث حذرت من أن الحيوان المفترس ما زال هاربا في دروب العاصمة الكينية.

أطلقت خدمة الحياة البرية في كينيا عملية بحث لتحديد موقع الأسد وتهدئته بعد أن قتل رجل خارج الحديقة الوطنية جنوب المدينة.

ترعى الحديقة الوطنية الحيوانات المهددة بالانقراض بما في ذلك الأسود والفهود ووحيد القرن والجاموس في الحديقة الشهيرة على خلفية ناطحات السحاب البعيدة.
Advertisements

ترشيحاتنا

فوائد صلاة الضحى.. وكيف ومتى نصليها

أخبار الرياضة ليلا.. موعد انسحاب الأهلي من اتفاقيته مع ملعب السلام .. حلم ميتشو مع لاعبي الزمالك

نداء شرارة تحصد نصف مليون مشاهدة بـ بس يقبرني.. فيديو

وداعا سمير سيف..«صباح البلد» ينعي المخرج الراحل..فيديو

فريدة سيف النصر: رفضت ترشيح هند رستم لي لأداء أدوار الإغراء

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام

تريند الفن | حكاية زوجة أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان.. ابنة سعد الصغير تخطف الأنظار بجمالها.. وفاة مأساوية لـ غريب محمود

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

مرض قاسي يحرم سيدة من لمس زوجها والتعامل مع الناس

الباز: يطالب بتحقيق في واقعة الهجوم على مسلسل ممالك النار بإذاعة القرآن الكريم | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولزرويس فانتوم مصفحة للبيع ب 54.5 مليون جنيه.. صور

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها