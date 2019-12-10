الأسعار ارتفعت 0.5%.. 2.7% معدل التضخم السنوى خلال نوفمبر 2019

بلـغ الرقـم القياسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهوريـــة (104.6) نقطة لشهر نوفمبر 2019 مسجـلًا إرتفاعًا قدره (-0.5%) عن شهر أكتــوبر 2019.



وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعــار مجموعة مجموعة الخضروات بنسبة (- 4.3%), مجموعة الفاكهة بنسبة (- 3.5%), مجموعة لأسماك بنسبة (- 1.8%), مجموعة اللحوم بنسبة (-1.7%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (- 1.7%), الحبوب والخبز بنسبة (- 1.3%)، مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة (-2.1%)، قسم النقل والمواصلات بنسبة (-0.4%)، هذا على الرغم من إرتفاع أسعار قسم الملابس وأغطية القدم بنسبة (1.3%).



وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (2.7%) لشهر نوفمبر 2019 مقابل (15.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.



أولًا: التغييــر الشهـــري (شهـــر نوفمبر 2019 مقــارنة بشهــر اكتوبر 2019):



سجـل قسم الطعـام والمشـروبــات إنخفاضًا قدره (-1.6%) وتأتى التغــيرات نتيجــة التــى: إنخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 4.3%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الطماطم بنسبة (- 16.7%), مجموعة الخيار بنسبة (- 11.4%) ومجموعة الفاصوليا بنسبة (- 39.6%).



إنخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.5%) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة البرتقال بنسبة (-8.1%), مجموعة الموز بنسبة (-7.4%).



إنخفاض أسعار مجموعة الاسماك بنسبة (-1.8 %) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة اسماك طازجة بنسبة (-2.1%), مجموعة اسماك مجمدة بنسبة (-1.7%).



إنخفاض أسعار مجموعة اللحوم بنسبة (-1.7%) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة (-3.7%).

إنخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (- 1.7 %) بسبـب إنخفاض أسعـــار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة (-2.8 %).





إنخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (- 1.7 %) بسبـب انخفاض أسعـار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة (-2.8 %).



إنخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%) بسبب انخفاض أسعـار مجموعة الأرز بنسبة (-2.5 %), مجموعة القمح بنسبة (-3.6 %).



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان إرتفاعا قدره (0.1%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الملابس وأغطية القدم إرتفاعًا قدره (1.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%) مجموعة اصلاح أغطية القدم بنسبة (2.2%)

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعًا قدره (0.1%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن الفعلي بنسبة (0.4%), مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (0.2%), مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.2%).



5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعًا قدره (0.4%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخري بنسبة (0.2%), المفروشات المنزلية بنسبة (1.0%), مجموعه الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%), مجموعه السلع والخدمات المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (0.4%).



6- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعًا قدره (0.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%),مجموعه خدمات المستشــفيات بنسبة (0.2%).



7- سجل قسم النقل والمواصلات إنخفاضًا قدره (- 0.4%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (-0.2%), مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.6%).



8- سجل قسم الثقافة والترفية إنخفاضًا قدره (-2.1%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-5.1%).



9- سجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعًا قدره (0.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.3%), مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%).



10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعًا قدره (0.1%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

سجل قسم الطعام والمشروبات إنخفاضًا قدرة (-6.4%) وتأتى التغيرات نتيجة للآتي:

• إنخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-17.9%) بسبب إنخفاض أسعار الطماطم بنسبة (- 29.1%)، البطاطس بنسبة (-28.5%).

• إنخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-11.5%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة (-10.7%)، ومجموعة اللحوم المجمدة بنسبة (-0.7%), مجموعة الدواجن بنسبة (-14.7%)،

• إنخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-5.5%) بسبب إنخفاض مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-7.3%).

• إنخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.7%) بسبب إنخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-12.3%).



1- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان إرتفاعا قدره (2.0%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (2.0%).



2- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (5.2%) بسبب إرتفــاع أسعـار مجمـوعة الاقمشة بنسبة (5.6%)، الملابس الجاهزة بنسبة (5.2%)، مجمـوعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (5.1%)، مجمـوعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (4.6%) ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (10.0%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعًا قدره (6.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن الفعلى بنسبة (1.2%), مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (1.4%), مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (5.0%), مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.4%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (21.0%).



4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعًا قدره (2.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة (2.4%), مجموعة المفروشات المنزلية بنسبـة (3.3%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (2.0%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%), ومجموعة السلع والخدمات الإعتيادية المستخدمة فى صيانة المنزل بنسبة (2.1%).



5- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعًا قدره (11.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.8%)، مجموعـــة خدمات مرضـــــى العيــــــادات الخارجيــــة بنسبة (8.9%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.0%).



6- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعًا قدره (14.9%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.3%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (19.2%).



7- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعًا قدره (1.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%).



8- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعًا قدره (13.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنســبة (4.1%), مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (19.4%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (9.5%).



9- سجل قسم التعليم إرتفاعًا قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الإبتدائى والتعليم الأساسى بنسبة (29.3%)، إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، وإرتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة (27.5%).



10- سجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعًا قدره (9.8%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (9.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (5.2%).



11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعًا قدره (6.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (6.1%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.9%), مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة فى مكان أخر بنسبة (12.0%).

