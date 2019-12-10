حافظ أبو سعدة يكشف سبب الاحتفال باليوم العالمى للاحتفال بحقوق الإنسان..فيديو

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اليوم 10 ديسمبر يواف اليوم العالمى للاحتفال بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه ذكرى إعلان المجتمع الدولى للإعلان العالمى لحقوق الإنسان.



وأضاف الدكتور حافظ أبو سعدة ، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى"، الذي يذاع على قناة mbc مصر، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات الملزمة لحقوق المراة والطفل هى التزامات مكملة للقانون الخاص بحقوق الإنسان.



وتابع أنه المشرع يجب ان ينظر للقوانين بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، موضحًا أن المجلس الدولى لحقوق الانسان أنشئ آلية تسمى بالاستعراض الدولى الشامل.



وأكد أن الاستعراض يراجع تشريعات 193 دولة بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان، مضيفًا أن كل دولة تعد تقرير يشمل الشق التشريعى وما يتناوله من ناحية حماية حقوق الإنسان.



وأشار إلى أن اللجنة الوزارية العليا برئاسة بوزارة الخارجية هى من تهتم بحقوق الإنسان فى مصر، وتهتم بكل ما يخص هذا الملف، مؤكدًا ان وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة العدل والنائب العام وغيرهم من الجهات المختصة أعضاء فى تلك اللجنة.



