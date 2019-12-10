الدولة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.. مؤتمر بـ سياسة واقتصاد بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن في جلسته رقم 177 على عقد المؤتمر العلمي السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان " الدولة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية – التحديات وافاق المستقبل " وذلك خلال شهر مارس القادم .



كما وافق المجلس على مقترح الكلية بخصوص إصدار سلسة أوراق بحثية بعنوان " قضايا محورية " ضمن أنشطة مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية بالكلية.



من جانبه أشار رئيس الجامعة إلى تنوع الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها الكلية كنماذج محاكاة لأهم الكيانات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، مثل البورصة المصرية، والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس النواب، ويشترك بها الطلاب كأحد وسائل التدريب على ممارسة مهام عملهم.