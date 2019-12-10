ختام ناجح لورشة إدارة المواقع الأثرية بـ القومي للحضارة.. صور

اختتمت بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات ورشة العمل: "إدارة المواقع الأثرية"، والذي نظمتها وزارة الآثار على مدار اليومين الماضيين بالتعاون مع المكتب الفنى الأسباني للتعاون بالقاهرة وجامعة أشبيلية.



شارك في الورشة عشرة من الكوادر العاملة بالوزارة، وبحضور فينتورا جارثيا مدير المكتب الإسبانى للتعاون بالقاهرة، و مونيكا باستوس مديرة برامج المكتب الإسبانى للتعاون.



وأوضح الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام لمتحف الحضارة، أن الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك والمثمر بين الجانبين المصري والإسباني، و تهدف إلى تسليط الضوء على علم إدارة المواقع الأثرية وكل مايتعلق به بالشكل الذي يساهم في إثراء كوادر الوزارة وإعداد مجموعة من العاملين والفنيين قادرين على الحفاظ على المواقع الأثرية والمتاحف المصرية والتعامل معها بالشكل الأمثل.



وأضاف د.الشربيني أن فعاليات الورشه تضمنت مجموعة من المحاضرات العلمية، القاها مجموعة من المتخصصين من بينهم الدكتور هشام الليثى مدير عام مركز تسجيل الآثار بوزارة الآثار، والدكتورة مريم سيكو بجامعة أشبيلية ومدير مشروع معبد الملك تحتمس الثالث بالبر الغربى بالأقصر، عن كيفية إدارة المواقع الأثرية والمحافظة عليها وتطوير المناطق والمتاحف الأثرية وإعدادها للزيارة، وكيفية التواصل بين الموقع الأثرى والبيئة المحيطة به.



كما اصطحب سيد أبو الفضل كبير أمناء المتحف، الضيوف والمشاركين بورشة العمل فى جولة إرشادية بالمتحف، وتعريفهم بقاعات العرض الموجوده واهم ماستتضمنه من مقتنيات أثرية كواحد من أهم المتاحف المصرية والتى سيكون لها مردود سياحى واقتصادى كبير.



وفى نهاية الورشة سلم والدكتور أحمد الشربينى ، والسيدة مونتو سوريت الملحق الثقافى الإسبانى بالقاهرة، الشهادات للدورة على السادة المشاركين بورشة العمل .