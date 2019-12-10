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حوادث

عربجي يقتل زوجته ببشاعة ويلقيها في أحد شوارع قرى ميت غمر.. تفاصيل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:54 م
عربحى يقتل زوجته
عربحى يقتل زوجته طعنا بسكين
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همت الحسينى
أقدم عربجى بقرية ميت يعيش التابعة لمركز ميت غمر بقتل زوجته طعنًا بسكين أثناء ذهابها للعمل وتركها في الشارع.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يُفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من أهالي قرية ميت يعيش مركز ميت غمر بمصرع عاملة حضانة وإصابتها بالعديد من الطعنات المتفرقة بجسدها. 

وعلى الفور انتقل العميد محمد الخولاني، رئيس المباحث الجنائية لجنوب الدقهلية، والمقدم أحمد فريد، رئيس مباحث مركز ميت غمر، والنقباء محمد خالد الشامي، ومحمد عيسي، ويسري العشري، ومحمد الشربيني، معاونو المباحث، إلى مكان البلاغ بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى سهام عبدالرحمن موسى 40 عامًا عاملة بحضانة وملقاة بالشارع بها العديد من الطعنات.

وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعي محمد محمد الطنطاوي 50 عامًا عربجي وأثناء ذهابها للعمل بالحضانة قام بالتعدي عليها في الشارع وطعنها بالعديد من الطعنات المتفرقة بجسدها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة مستخدمًا سكين وتم إلقاء القبض عليه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وأكدت التحريات أنه يعاني من مرض نفسي.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
عربجي يقتل زوجته ببشاعة ويلقيها في أحد شوارع قرى ميت غمر.. تفاصيل
عربجي يقتل زوجته ببشاعة ويلقيها في أحد شوارع قرى ميت غمر.. تفاصيل
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