السيطرة على حريق في مصنع طوب بميت غمر وإصابة رئيس وحدة الإطفاء

تمكن ضباط الحماية المدنية بميت غمر من السيطرة على حريق شب بمصنع طوب في منطقة أبو نبهان بنطاق المركز دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية فيما أصيب رئيس وحدة الحماية المدنية بالمركز بحرق فى يده أثناء عملية السيطرة على الحريق.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع طوب الجمل بنزله كوبرى أبو نبهان بميت غمر.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى وسيارات الدفاع المدني والإطفاء وقوات االحماية المدنية بقيادة المقدم ياسر البردويل رئيس وحدة الحماية المدنية بميت غمر إلى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين أن مصنع ملك المواطن محمد الجمل، وتسبب تسريب الوقود من الخزان الخاص بالمصنع في الحريق.



ولم يسفر الحادث عن خسائر فى الأرواح فيما أصيب المقدم ياسر البردويل رئيس وحده الحماية المدنية بميت غمر بحروق خفيفه باليد اليمنى وتم عمل الإسعافات الأولية له داخل مستشفى ميت غمر.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للمعاينة وحصر الخسائر.