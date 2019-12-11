هبة هجرس عضو القومى للمرأة لـ صدى البلد: من حق ذوى الإعاقة الدخول للإعلام ولن نقبل أن يكون القانون حبرا على ورق.. وأتمنى فى نهاية الدورة البرلمانية أن أقدم كشف حساب على قدر ثقة الناس

هبة هجرس:

المرأة ذات الإعاقة هى امرأة قبل أن تكون معاقة

قانون ذوى الإعاقة ضخم ومتشعب ويحتاج لسنوات لتنفيذه



قمتِ بتبنى قضية المرأة ذات الإعاقة فى مجلس النواب وفى المجلس القومى للمرأة واستطعتِ أن تقومى بالتواصل مع المحافظين وأن تجعلى بعض المحافظات صديقة للمرأة ذات الإعاقة.. ما الذى لم يتحقق بعد؟

منذ دخولك المجلس.. كيف تساعدين المرأة ذات الإعاقة على الاندماج؟



هناك مذيعات الآن عبر قناة dmc من ذوى الإعاقة سواء إعاقة بصرية أو من متلازمة داون كيف ترين هذه الخطوة؟

هل نفذ قانون ذوى الإعاقة بعد صدور اللائحة التنفيذية؟





القانون ضخم ومتشعب وينفذ فى عدة وزارات فى آن واحد، وهناك أشياء تكلفتها بسيطة وهناك أشياء تكلفتها عالية، وهناك تحديات تقابلنا لكن الجميع يعمل على تذليل هذه العقبات لنعمل فى مراحل تنفيذ متوالية.





ما الذى تتمنين تنفيذه فى العام الجديد؟





ذات إرادة فولاذية لم تمنعها الإعاقة من أن تمارس حقوقها فى العلم والعمل، حصلت على الماجستير والدكتوراه وكرست جهودها لدعم ذوى الإعاقة، هى النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب ومقررة لجنة ذوى الإعاقة بالمجلس، دخلت مجلس النواب عام 2015، وعملت أمينا عاما لمجلس شئون الإعاقة سابقا، وهى أيضًا استشارى دولى في مجال الإعاقة وعضو مؤسس في مؤسسة الدمج التعليمى تحارب فى جميع الاتجاهات لتحصل لذوى الإعاقة على حقوقهم كان لنا معها هذا الحوار..هناك الكثير لم يتحقق فنحن فى البداية، لأنه منذ عام 2016 ودخلت المجلس القومى للمرأة، وكنت أول سيدة ذات إعاقة وهذا فى حد ذاته اعتراف بأن المرأة ذات الإعاقة هى امرأة قبل أن تكون معاقة.ومن وقتها نعمل مثل خلية النحل، لنقوم بعمل برامج موجهة تخدمهم لأنهم على أدنى السلم وسط النساء ووسط الإعاقة، ونتعاون مع اللجان الأخرى ليضعوهن ضمن أولوياتهم؛ فعندما يقومون بتوظيف أو تدريب لمهن يأخذون بنات من ذوى الإعاقة، وكذلك عندما يكون هناك محو أمية يكون من بين الفتيات من لديهن إعاقة، ومن هنا بدأت المرأة ذات الإعاقة تتواجد، ففى الندوة الخاصة بالتوعية ضد ختان الإناث منذ يومين، كان فى نهاية الحفل عزف لفتيات كفيفات من بنات جمعية النور والأمل، فأصبح هناك وعى بقدراتهن وإمكانيتهن ووعى كيف نساعدهن ونهتم بهن.من حق كل شخص أن يدخل أى مجال إذا كان يرى نفسه يستطيع ذلك ولديه الإمكانيات، فسيحكم الناس عليهم بناءً على حبهم لهم ونسب المشاهدة وقدرة الناس على الاستماع لهم، فالسوق هي التي تقبل أو ترفض لأن المذيعة تحديدًا يجب أن تتمتع بكاريزما خاصة مثل أوبرا وينفرى التى لا تتمتع بجمال شكلى، لكنها اعتمدت على شخصيتها وعلى ثقافتها.تنفيذ القانون لن يكون فى يوم وليلة، لكنه يحتاج وقتا لكننا نحاول تقصير هذا الوقت لأننا تأخرنا كثيرًا وفاتنا الكثير ولن نقبل أن يكون حبرا على ورق لأننا موجودين كنواب، ولنا دور رقابى ولا نقوم بمراقبة تنفيذ هذا القانون، لكننا نضع فى الاعتبار أن هناك تحديات ولابد أن نجد طرقا لتذليل هذه العقبات.أتمنى كل التشريعات التى بدأتها تخرج للنور وتناقش فى الجلسات العامة للبرلمان، وأتمنى عندما أقدم كشف حساب نهائيا بعد نهاية هذه الدورة البرلمانية ودور الانعقاد أن تكون الناس سعيدة بثقتهم فيَّ، وأن أكون حققت ما كانوا يرجون من وجودى فى البرلمان.