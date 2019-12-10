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فن

شاهد | تشييع جثمان المخرج الراحل سمير سيف لمثواه الأخير

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:47 م
صدى البلد
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القسم الميداني
تم تشييع جثمان المخرج الراحل سمير سيف من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف قبل قليل.

وكان أول الحضور كل من الفنان محمود قابيل والمنتج محسن علم الدين والفنان محمد التاجى والمؤلف وحيد حامد والفنانة ندى بسيوني الذين حرصوا على أن يقدموا واجب العزاء فى المخرج الراحل.

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى.
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