ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 8 نصائح فعالة .. حافظي على وزنك خلال الحمل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:06 م
آية التيجي
تعاني السيدات في فترة الحمل من زيادة الوزن، وذلك لعدم قدرتهم على اتباع نظام غذائي محدد بسبب الاضطرابات والشعور بالقئ اللاتي يشعرن به في الشهور الأولى، والتي يمكن أن تصيب البعض الآخر خلال فترات الحمل بأكملها، وهو ما يجعلهم يتناولن أطعمة غير صحية تسبب لهم زيادة في الوزن. 




وصرح الدكتور محمود عفيفى، أخصائي السمنة والنحافة، بأنه يمكن للمرأة الحامل أن تتبع بعض النصائح التي من خلالها يمكن بها الحفاظ على الوزن خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى أنها تجعلها تتمتع بصحة اكبر هي وجنينها، ومن أبرز هذه النصائح، ما يلي:

1- الابتعاد عن تناول الأكلات التي تحتوى على المواد الحافظة.

2- تجنب الأكلات التي تحتوي على الأملاح، مثل: الرنجة والسردين.

3- تجنب تناول الأكلات المعلبة.

4- شرب الماء بكميات كبيرة.

5- الاهتمام بعنصر الكالسيوم، للحفاظ على العظام، الموجود في البيض والالبان خالية الدسم.

6- تناول الخضروات والفاكهة بنسبة كبيرة، لكسب قدر هائل من البروتين والفيتامينات والمعادن.

7- تناول كميات قليلة من النشويات والدهون.

8- الحرص على المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا، وذلك بعد أن تتم المرأة الشهر السادس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حافظي على وزنك خلال الحمل باتباع هذه النصائح

حصوات المرارة .. أسباب غير متوقعه للإصابة و 5 مؤشرات للخطر لا تغفليها.. احمي نفسك بهذه الحيل

احذر.. استخدام المعلبات الغذائية يهدد صحتك

ترشيحاتنا

صاحبة «مستيناك».. من هي عزيزة جلال العائدة للغناء بعد انقطاع 35 عاما؟

إنبي: سنطلب لاعبين من الأهلي في يناير بعيدا عن أسامة جلال

أحمد موسى: قطر تبتعد عن الصف العربي وتنحاز لـ الإرهاب

نار الغيرة.. تحرق سيارة طليقها لرفضه ردها لعصمته في الجيزة

محمد صلاح يحرز هدفا إعجازيا في شباك سالزبورج بدوري الأبطال .. فيديو

السودان يكشف عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي

بعد رينو ونيسان وفورد وسوزوكي .. فيات fiat تعلن تخفيض أسعارها