بـ 8 نصائح فعالة .. حافظي على وزنك خلال الحمل



1- الابتعاد عن تناول الأكلات التي تحتوى على المواد الحافظة.



2- تجنب الأكلات التي تحتوي على الأملاح، مثل: الرنجة والسردين.



3- تجنب تناول الأكلات المعلبة.



4- شرب الماء بكميات كبيرة.



5- الاهتمام بعنصر الكالسيوم، للحفاظ على العظام، الموجود في البيض والالبان خالية الدسم.



6- تناول الخضروات والفاكهة بنسبة كبيرة، لكسب قدر هائل من البروتين والفيتامينات والمعادن.



7- تناول كميات قليلة من النشويات والدهون.



8- الحرص على المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا، وذلك بعد أن تتم المرأة الشهر السادس.

وصرح الدكتور محمود عفيفى، أخصائي السمنة والنحافة، بأنه يمكن للمرأة الحامل أن تتبع بعض النصائح التي من خلالها يمكن بها الحفاظ على الوزن خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى أنها تجعلها تتمتع بصحة اكبر هي وجنينها، ومن أبرز هذه النصائح، ما يلي: