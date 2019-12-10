جامعة سوهاج تشارك في ختام فعاليات حملة «16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم في الاجتماع التشاوري للقيادات التنفيذية، تحت عنوان "احميها من الختان"، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة في ختام حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بنادي ضباط الشرطة بمدينة ناصر.



جاء ذلك بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج نائبًا عن المحافظ، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة، الدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والنائبتان عبلة الهواري ومنال ماهر، ولفيف من القيادات التنفيذية والقانونية والمجتمعية بالمحافظة.



وألقي "عزيز"، كلمة استعرض فيها عدد من الإجراءات التي نفذتها الجامعة للمشاركة في حملة مناهضة أشكال العنف ضد المرأة منها، تنظيم عدد من الندوات التثقيفية، عرض مسرحية تفاعلية، إقامة ندوة عن الصحة الانجابية، تدريب عدد كبير من الطلاب بكليات الطب والتمريض والصيدلة للقيام بالتوعية، إلى جانب تدشين مقرر دراسي للصحة الانجابية يدرس لطلاب الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة مستعدة لتقديم الدعم لجميع الأسر من خلال وحدة الصحة الانجابية، متمنيًا استمرار تلك الفعاليات طوال العام لنشر التوعية لدى المواطنين للحد من أخطار الظاهرة.



وأشار اللواء عصام الليثي إلى أنه تم إطلاق حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارًا من يوم 25 نوفمبر وحتى يوم 10 ديسمبر، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، والذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر من كل عام، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها التنفيذية والشعبية حرصت على الاهتمام بالمرأة وتعظيم دورها فى المجتمع، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح الحملة واقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية فى مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى.



وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق أن عادة الختان عادة موروثة ومدسوسة على المجتمع المصري، يتم استغلال الدين في ترويجها، مناشدًا الحاضرين بتغير المسمى إلى "تشويه الأجزاء التناسلية للأنثى" بدلًا من الختان، كما أنها أحد أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري، لافتًا إلى صدور قوانين تجرم هذه العادة تتراوح عقوبتها بالسجن من ٥-٧ سنوات.



وقالت الدكتورة سحر وهبي، إن الاجتماع يأتي في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف رفعة الوطن وتقدمه، مضيفة أنه تم تنفيذ حملات طرق أبواب، والتي استهدفت ٥٠٠ ألف سيدة لتوعيتهم بخطر عملية الختان للبنات والمخاطر النفسية والصحية التي تتعرض لها مستقبلًا، موضحة أن الاجتماع استعرض ما تم إنجازه خلال ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ومساهمة كل مديرية من مديريات الخدمات في هذه الحملة.



جدير بالذكر أنه تم عرض فيلم وثائقي عن نشاط المجلس القومي للمرأة للقضاء على تلك الظاهرة المرفوضة من المجتمع.