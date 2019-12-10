استقرار أسعار صرف الدولار في تعاملات نهاية اليوم

استقر سعر صرف الدولار بالبنوك في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء، عند 16.05 جنيها كأدني قيمة له.





وصل سعر صرف الدولار كأقل قيمة بالبنك العقاري المصري العربي مسجلا 16.05 جنيها للشراء و 16.15 جنيها للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار ببنكي مصر والأهلي لـ 16.07 جنيها للشراء و 16.17 جنيها للبيع.ووصل متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك " الإسكندرية، بلوم، العربي الأفريقي الدولي، التجاري الدولي، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، سايب، التعمير والإسكان، المشرق، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، البركة، قناة السويس، كريدي أجريكول، اتش اس بيس ي: عندج 16.09 جنيها لشراء و 16.19 جنيها للبيعوبلغ سعر صرف الدولار لأعلى قيمة ببنك مصر إيران للتنمية مسجلا 16.1 جنيها للشراء و 16.2 جنيها للبيع.