أردوغان يتراجع.. الرئيس التركي يرسل وفدا لعدوه الجديد لهذا السبب

كشف مسئول تركي عن إرسال الرئيس رجب طيب أردوغان، وفدا إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو لمحاولة إقناعه بعدم تشكيل حزب جديد.



ووفقا للمسئول الذي نقلت شبكة "يورونيوز" عنه فإن أردوغان أرسل وفدا رفيع المستوى إلى داود أوغلو لإقناعه بعدم تشكيل حزبه المعارض الجديد.



وضم الوفد مجموعة كبيرة من قادة حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم السابقين والحاليين، بالإضافة إلى بعض الكتاب والصحفيين.



وأشار المسئول إلى عدم نجاح وفد أردوغان في إقناع داود أوغلو بالامر، حيث أصر الأخير على تشكيل حزبه المعارض للرئيس التركي.



وكان رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، طالب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن ثروته ومصادرها.



وقال أوغلو، ردا على اتهامات اردوغان له بالاحتيال، إن أردوغان ينظر إلى الأراضي والعقارات العامة ويحدد أسعارها بالدولار ومن ثم يبيعها ممن يختارهم من رجال الأعمال الموالين له، وفق ما نقلته صحيفة زمان التركية.



وذكر أوغلو، في بيانه ردا على أردوغان، الامتيازات التي يحصل عليها أفراد عائلة أردوغان من ابن وبنت وصهر، والانتهاكات التي يرتكبونها في سبيل تشكيل ثروة اقتصادية.



ودعا داود أغلو إلى إجراء تحقيقا برلمانيا مستقلا في ممتلكات كلا من أوغلو وأردوغان، وممتلكات أقاربهما من الدرجة الأولى والثانية لمعرفة مصادرها، وليتبين من هو الفاسد والمحتال.



و دعا إلى نقل الممتلكات والموارد لأي منهما إذا كانت غير شرعية، وفقا لنتائج هذا التحقيق البرلماني، إلى الخزانة العامة، وتشكيل صندوق خاص لتوزيع هذه الأموال على الأيتام والفقراء والمحتاجين الآخرين.