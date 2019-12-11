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توك شو

الجميع تعاطف معي.. ضحية واقعة التنمر يكشف رسالته في منتدى شباب العالم | شاهد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
جون ماثون
جون ماثون
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قسم التوك شو
قال الشاب جون مانوث طالب واقعة التنمر، إنه تلقى الدعوة لحضور منتدى شباب العالم، مشيرا إلى أن هذه الدعوة أسعدته كثيرا.

وأضاف جون مانوث، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه لا يوجد فرق بين الشعب المصرى والسودانى، مشيرا إلى أن لون البشرة لم يكن شيئا ليفرق بيننا.

وتابع جون مانوث، أن الفيديو الذى تم تداوله والذى يتناول قضية التنمر الذى حدثت انتشر في جميع دول العالم، والجميع كان متعاطفا معب.

وأشار جون مانوث، إلى أنه يريد إرسال رسالة فى منتدى شباب العالم قائلا: "أن جميعنا واحد وأن الشعب المصرى والسودانى أشقاء دائما ولا نريد أن يحدث أى حادث يفرق بيننا".
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