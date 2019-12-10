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أخبار البلد

الإمام الأكبر يشيد بواعظات الأزهر.. ويؤكد نجاحهن في دعم الأسرة المصرية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:23 م
الإمام الأكبر يشيد
الإمام الأكبر يشيد بواعظات الأزهر ويؤكد نجاحهن في دعم الأسرة
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محمد شحتة
التقى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من واعظات الأزهر الشريف، وذلك في إطار دعمهن لتكثيف التوعية المجتمعية.

قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يعقد آمالًا كبيرة على الواعظات في نشر الوسطية والاعتدال التي تعلمنها في الأزهر الشريف، لاسيما التي تمس المرأة والأسرة والطفل.

وأضاف فضيلته أن هذه التجربة الجديدة والتي انحاز لها واطمأن لنتائجها؛ جاءت في توقيتٍ حرج  تمر به الأسرة والمجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الاستعانة بواعظات أزهريات في إطار إيجاد مفهوم جديد للفتوى النسائية؛ يحقق التواصل الأمثل مع السيدات في الريف والحضر، للتعريف بأمور الدين مؤكدًا نجاح التجربة.

وناقش فضيلة الإمام مع الواعظات خلال اللقاء مجموعة من المحاور التي تدور حول تطوير العمل الدعوي النسائي، موجهًا بتكثيف البرامج التدريبية لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، وذلك لتأهيل الواعظات للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التى ينظمها ‏الأزهر الشريف.

وفي نهاية اللقاء كرم فضيلة الإمام الأكبر الواعظات، مستمعًا لكافة المشكلات، موجهًا بحلها وتذليل العقبات التي قد تعيق سير العملية الدعوية لهن.
الإمام الأكبر يشيد بواعظات الأزهر.. ويؤكد نجاحهن في دعم الأسرة المصرية
الإمام الأكبر يشيد بواعظات الأزهر.. ويؤكد نجاحهن في دعم الأسرة المصرية
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