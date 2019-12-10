طرح جزء محذوف من أغنية "يوم تلات"على اليوتيوب.. اعرف التفاصيل



طلب أحد الجمهور من الشاعر تامر حسين أن يطرح الجزء المحذوف من أغنية "يوم تلات" قائلا: "مش هتقولنا الكوبليه اللي منزلش في يوم تلات يا أستاذ" وذلك من خلال التعليقات على الصورة التي نشرها علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام.

ورد تامر حسين علي التعليق قائلا: "حاينزلو علي يوتيوب عندي".



الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، وتعد الأغنية الثالثة التي طرحها الهضبة من ألبومه الجديد "أنا غير".



وحققت أغنية "يوم تلات"، انتشارا واسعا بسبب كلماتها التي تتحدث عن النساء في حياة عمرو دياب وربطها معجبوه بـ شيرين رضا، زينة عاشور، ودينا الشربيني.