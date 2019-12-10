ترامب: أبرمنا أفضل وأهم صفقة في تاريخ أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "أفضل وأهم صفقة تجارية في تاريخ الولايات المتحدة".



وتوصلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى اتفاق جديد حول التجارة، من المقرر أن يحل محل اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية "نافتا".



وقال ترامب على تويتر:"اتفاق التجارة الأمريكي العظيم USMCA يبدو جيدا وستكون هذه أفضل وأهم صفقة تجارية في تاريخ الولايات المتحدة".



وأضاف أن الاتفاق سيفيد الجميع وخاصة المزارعين والصناعيين وقطاع الطاقة.



وتابع أن المهم الانتهاء من اتفاقية نافتا، أسوأ صفقة تجارية لبلادنا.



وتوصلت الدول الثلاث إلى الاتفاق بعدما أقر المفاوضون تعديلات على الاتفاق الأولي الذي أقر العام الماضي، ومن المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد USMCA اليوم الثلاثاء.





