أهالي منية سندوب محافظة الدقهلية يطالبون بردم مصرف الموت

يشكو أهالى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة محافظ الدقهلية ، خطورة مصرف الجاز الذى يمر بعدة محافظات، ويلقبه الأهالي بـ مصرف الموت ، بسبب ارتباطه بعدد من الحوادث، آخرها غرق تروسيكل به ثلاثة شباب نهاية نوفمبر الماضي وطالبوا بردم المصرف،



يقول السيد الفاجومى أحد أبناء القرية، إن المصرف يمر بالقرية، ويسبب روائح كريهة، وأمراض للمواطنين، كما أنه يسبب خطورة شديدة على أرواح الأهالى بسبب عدم وجود حواجز على جانبيه، كما أن جسره يشهد انهيارات متكررة



ويقول عادل صالح محاسب ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : ان الطريق أمام المصرف والذى يعتبر طريقا سريعا ضيق جدا مما يسبب الحوادث، مطالبا بردم جزء من المصرف لتوسعة الطريق، إضافة إلى عمل تدبيش لجسر المصرف من الجانبين حتى الوصول إلى الشهر العقاري، إضافة إلى حماية الأهالى من الروائح الكريهة والأمراض.



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